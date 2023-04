Växjös guldgrepp: "Helt overkligt"

Segern togs med hjälp av tät defensiv, en storspelande Emil Larmi i målet och efter matchens enda mål som kom på kontring genom Dave Sexton mitt i den första perioden.

— Varje seger är väldigt viktig, men vi har mycket kvar att göra. Ingenting är klart ännu, säger Larmi till C More.

Växjö är ett av få lag som lyckas tämja Skellefteås starka offensiv. Nu visade Smålandslaget direkt från start hur man effektivt kan stänga ner Skellefteås anfallsspel.

Rappt skott

I egen zon var det Smålandslaget som kontrollerade händelserna och i en snabb kontring efter 12.55 kunde Dan Sexton med ett rappt skott i hemmamålvakten Linus Söderströms högra kryss ge Växjö ledningen.

Växjös kontroll på spelet fortsatte även i mittenperioden och Skellefteå hade stora problem att ta sig in i anfallszonen med pucken under kontroll. Oftast hamnade man ute i hörnen, men en och annan gång lyckades hemmalaget ta sig in framför Växjömålet och skapa lite oreda. Mer än så blev det inte.

Imponerande Larmi

Spelmässigt kunde ett desperat Skellefteå krypa lite närmare i den tredje perioden och på slutet osade det hemmamål. Men något mål blev det inte. Emil Larmi och Växjö höll stånd och imponerade den här gången mera än man gjorde i final ett.

Larmi gjorde flera vassa räddningar – bland annat på Albin Sundsviks öppna läge som han plockade på mållinjen.

— Det spelar ingen roll hur man gör räddningarna, bara vi vinner, säger Larmi.

En enda sak återstår för laget att vässa inför resten av finalserien. Spelet i numerärt överläge fungerar inte alls. Två gånger fick man chansen att spela powerplay utan att kunna sätta pucken i nät. Inte en enda gång på 19 försök har man hittat rätt i numerärt överläge mot Skellefteå den här säsongen.

Men när resten av spelet fungerar i det närmaste hundraprocentigt ser Le Mat-bucklan ut att ändå så småningom kunna landa i Småland på nytt.