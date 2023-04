Lindberg om dramat: Hittades på badrumsgolvet

Fakta: Pernilla Lindberg Född: 13 juli 1986. Svensk klubb: Bollnäs GK. Bor: Orlando, Florida. Främsta majormerit: Segern i ANA Inspiration 2018.

Det var under LPGA-tourtävlingen i Kalifornien för ett par veckor sedan som Pernilla Lindberg blev matförgiftad och tuppade av på fredagsmorgonen.

— Min man hörde att det small till och hittade mig på badrumsgolvet klockan 06. Det var läskigt, berättar hon.

Dramat hade rimligen kunnat sätta stopp för Lindberg i tävlingen, men i stället sov hon ett par timmar på det där badrumsgolvet ("det var kallt och skönt där") innan hon åkte till banan och spelade 18 hål.

— Att jag gick ut och spelade då, klarade "cutten" och spelade hela helgen kändes som en vinst, även om jag bara blev 47:a.

Pernilla Lindberg har haft LPGA-touren som sitt hem sedan 2010, oftast utan att skapa de största rubrikerna. Under åren har hon spelat ihop lite mer än tre miljoner dollar, men den enda segern är fortfarande den sensationella triumfen i ANA Inspiration 2018.

En seger som samtidigt gjorde henne odödlig eftersom det handlade om en major.

— Jag tänker ofta tillbaka på de där dagarna. Det var en sådan vecka när det kändes som att jag verkligen var i zonen, säger Lindberg.

"Nödvändigt ont"

ANA Inspiration gick i graven när tävlingen i fjol bytte namn till Chevron Championship. Den nya sponsorn, som har höjt den totala prissumman från 3 till 5,1 miljoner dollar, ville från och med i år också flytta majorn från klassiska Mission Hills-banan i Kalifornien till energibolagets hemstad Houston.

Så fick det bli, "money talks". Och det är därför Lindberg nu står i skuggan under några tallar i Texas och pratar om sina blandade känslor kring flytten av hennes favoritmajor.

— Vi vet att det var svårt att locka en ny sponsor till Mission Hills och vill vi växa och få tävlingen större, med mer prispengar, så var det tyvärr ett nödvändigt ont. Men självklart är det tråkigt och jag tycker nog att det är extra tråkigt. Redan innan jag vann där sade jag att det var min favoritbana på touren.

TT: Fällde du en tår när du fick veta?

— Jag gjorde inte det, men känslorna var absolut så.

— Vi hade varit där 51 år i rad. Nu är det bara att hoppas att man kan bygga upp något som blir legendariskt här i stället, så att man inte börjar hoppa runt för mycket.

"Här" är närmare bestämt The Club at Carlton Woods i The Woodlands, några mil norr om Houston. En bana som är designad av Jack Nicklaus, med många vattenhinder, och där i stort sett varenda hål omgärdas av fashionabla monsterkåkar.

Specialbehandling

Pernilla Lindberg fick gå på de tidigare mästarnas middag på måndagskvällen, där stjärnkocken Thomas Keller stod för menyn. Och så får hon ratta en Bentley till och från banan under tävlingsveckan.

— Det är en speciell känsla att komma till en tävling och vara en "past champion", även om det känns annorlunda att dyka upp här och inte i Kalifornien, säger hon.

Lindberg har hunnit bli 36 år och ska "ge allt" i år och nästa år. Sedan får hon se, kanske är karriären över då.

Inför majorn, som inleds på torsdag, har hon inte en känsla av att det bästa är bakom henne. Ett coachbyte i fjol gav en nytändning och spelet känns bättre än på mycket länge, även om Lindberg fortfarande väntar på nya topplaceringar.

— Så pass bra som spelet känns vill jag i alla fall hinna ta en seger till på touren, för att bevisa att jag inte var en "one hit wonder".

— Och en sådan här vecka påminner jag mig själv om att jag har vunnit på den största scenen. Nu känner jag att jag är en bättre golfspelare än 2018 och det ger självförtroende.