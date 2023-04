Ingen hann vinna – tre avgörande i förlängning

Flest spelminuter krävdes det för att skilja Las Vegas och Winnipeg åt. Efter två perioder ledde Vegas med 4–1 men i tredje lade Winnipeg in en extra växel och skyfflade in tre mål, det sista med bara 22 sekunder kvar av matchen. Så vid full tid var ställningen 4–4.

Och det krävdes en hel förlängningsperiod och lite av en andra för att Vegas Michael Amadio slutligen skulle lyckas peta in ett femte och avgörande mål bakom Connor Hellebuyck i Winnipegs mål. Och målet, som var hans första i slutspelet, var lite speciellt. Pucken kom till honom via en studs på Vegas Ivan Barbashevs skridsko och gick in mellan Hellebuycks huvud och handske.

Började skrika

— Det är någonting jag kommer att minnas för alltid. Jag såg den knappt gå in. Jag la den bara mot målet och sen hörde jag alla killarna på isen börja skrika och det var först då jag förstod, sade Amadio efter matchen.

Vegas leder nu med 2–1 i matcher mot Winnipeg i den först slutspelsrundan som avgörs i bäst av sju matcher.

Även matchen mellan Toronto och Tampa gick till förlängning efter att det stod 3–3 vid full tid. I förlängningen var det Toronto som var vassast och matchen slutade 4–3 till Toronto efter mål av Morgan Reilly.

Toronto leder med 2–1 i matcher mot Tampa.

Svenska assist

De tredje mötet mellan New York Rangers och New Jersey hann inte heller avgöras under ordinarie tid. Första och tredje perioden var mållösa men i den andra lyckades båda lagen göra varsitt mål och ställningen vid full tid var 1–1.

Rangers mål gjordes av Chris Kreider, assisterad av svenske Mika Zibanejad. New Jerseys mål gjordes av Jack Hughes, assisterad av svenske Jesper Bratt.

New Jersey blev efter en halv förlängningsperiod kvällens vinnare efter att Dougie Hamilton, åter igen med assist av Jesper Bratt, lyckades sätta in en puck bakom Rangers målvakt Igor Sjestiorkin och skrev slutresultatet till 2–1.

Nattens resultat innebär att Rangers leder med 2–1 i matcher mot New Jersey.