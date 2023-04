Wimbledon erbjuder extra stöd till Ukraina

Wimbledons arrangör, All England Club, uppger att de ska erbjuda ekonomiskt stöd till Ukraina under årets upplaga av tennisturneringen.Därtill kommer två hotellrum under turneringen, och gratis användning av träningsfaciliteter under sommarens grässäsong, att erbjudas varje ukrainsk spelare.

Två hotellrum, och gratis användning av träningsfaciliteter under sommarens grässäsong, kommer att erbjudas varje ukrainsk spelare under Wimbledon. Arkivbild. Vid en presskonferens berättar arrangören även att 1 pund från varje såld biljett – biljetterna till turneringen förväntas totalt dra in mer än 500 000 pund (motsvarande knappt 6,5 miljoner kronor) – ska doneras för att hjälpa ukrainska spelare. Därtill kommer 1 000 ukrainska flyktingar att få finansiellt stöd för att närvara under en av turneringsdagarna. All England Club meddelade förra månaden att förbudet mot ryska och belarusiska spelare, som infördes förra året, inte ska gälla under årets upplaga av Wimbledon. Tävlande från de två nationerna får delta i turneringen, som startar den 3 juli, under neutral flagg förutsatt att de uppfyller vissa villkor. Villkoren inkluderar bland annat ett förbud mot att uttrycka stöd för Rysslands invasion av Ukraina. "Vi anser att detta är lämpliga arrangemang för Wimbledon i år", säger All England Clubs ordförande Ian Hewitt. "Det var ett svårt och utmanande beslut, som togs med fullt stöd från vår brittiska regering och de internationella intressentorganen inom tennis, men som inte på något sätt minskar vårt totala fördömande av Rysslands illegala invasion av Ukraina". Ryssarna Daniil Medvedev och Andrej Rubljov är båda rankade bland de sex bästa herrspelarna i världen medan belarusiskan Arina Sabalenka vann Australian Open tidigare i år.