Djurgården vann igen – dramat fortsätter

Fakta: Hockeyallsvenska finalserien Match 1: Modo–Djurgården 2–1 efter förlängning. Match 2: Modo–Djurgården 2–3 e förl. Match 3: Djurgården–Modo 1–2 e förl. Match 4: Djurgården–Modo 6–7. Match 5: Modo–Djurgården 4–6. Match 6, fredag 28/4: Djurgården–Modo 3–2 e förl. Match 7, söndag 30/4: Modo–Djurgården. Segraren går upp i SHL.

Den hockeyallsvenska finalserien har blivit ett osannolikt drama – det här var fjärde matchen som avgjordes i förlängning – och nu blir det en sjunde och helt avgörande match i Örnsköldsvik på valborgsmässoafton.

Fredrik Forsberg styrde in det avgörande målet efter 1.59 av den femte perioden.

— Det är ett bra skott av Calle (Odelius) och jag lyckades träffa pucken så den går in, säger Forsberg till C More.

Hovet kokade och hemmaspelarna firade med publiken som om laget hade säkrat en SHL-comeback.

Tog inte chansen

Modo pallade inte för trycket på hemmaplan i onsdags då man hade chansen att avgöra finalserien och ta det där efterlängtade steget tillbaka till SHL.

Nu kom en ny chans på Hovet i Stockholm där Modo vunnit två gånger tidigare i finalserien.

Men stärkta av segern i onsdags tog Djurgården initiativet och fick utdelning i sitt första numerära överläge.

Lagkaptenen Marcus Krüger, som fick utgå skadad i tredje perioden senast, spelade sporadiskt och styrde in 1–0 sedan han fått pucken på sig när Linus Klasen sköt.

Målet kom med tio sekunder spel kvar av överläget och då hade första powerplayenheten varit inne hela utvisningstiden.

— Det var bra coachat. Det ska inte vara några konstigheter. Det är offensiva situationer, då ska vi spela, säger Linus Klasen, med adress Djurgårdstränaren Johan Garpenlöv, till C More.

"Mer energi"

Modo var lika blekt i öppningsperioden som i onsdags, men kom tillbaka starkt i andra perioden.

Kvitteringen kom i lagets andra numerära överläge i matchen genom Theodor Niederbach som pricksköt kvitteringen.

— Bra driv av (Johan) Södergran som lämnar över pucken till mig och det var läge att satsa på skott. Jag tycker vi har mer energi i andra, det märks på vårt spel, säger Niederbach till C More.

När sedan Mikkel Aagaard sköt 2–1 i numerärt överläge mitt i den tredje perioden var Modo i SHL.

Men Djurgården plockade ut målvakten och med sex utespelare kunde Linus Klasen kvittera med 1.46 kvar av den tredje perioden.

Sedan avgjorde Fredrik Forsberg i förlängningen.