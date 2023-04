Modos resa från fall till uppgång

2015-16: Åker ur SHL efter att ha förlorat den sjunde och avgörande matchen i direktkvalet hemma mot Leksand med 3–4. Då hade Modo säsongen före också fått kvala, men klarat sig.

2016-17: Blir ett bottenlag i hockeyallsvenskan och är nära att ramla ned i ettan. Klarar sig med en poängs marginal från kval. Tränaren Andreas Johansson, som fått behålla jobbet efter SHL-degraderingen, sparkas i februari och Per Bäckman tar över säsongen ut. Per Svartvadet sparkas som sportchef under säsongen.

2017-18: Ännu en säsong långt ned. Blir tia, bara tre poäng ovanför strecket för negativt kval. Tränaren Hans Särkijärvi försvinner efter en säsong.

2018-19: Björn Hellkvist kommer in som tränare och det vänder uppåt. Modo slutar sexa, men blir fyra i slutspelsserien. Sportchefen Michael Sundlöv lämnar dock efter säsongen då jobb i hemmaklubben Brynäs lockar. Fredrik Glader ersätter.

2019-20: Modo har SHL-vittring när coronapandemin bryter ut och den hockeyallsvenska finalen mot Björklöven avbryts och slutdelen av säsongen ställs in. Hellkvist lämnar sedan under uppmärksammade former för Leksand trots att han nyligen förlängt kontraktet.

2020-21: Säsongen blir en besvikelse och Modo rasar ned mot botten igen och slutar tolva. Laget har tre tränare under säsongen, Ville Nieminen, Pär Styf och Magnus Sundquist. Sportchef Glader får ta emot dödshot och avgår.

2021-22: Modo får klart med sina drömnamn som tränare och sportchef. Mattias Karlin vänder hemåt då han efter sina succéår i Västervik köps loss från kontraktet liksom NHL-scouten Henrik Gradin, Colorado, som blir sportchef. Modo blir tvåa i grundserien efter HV71, men åker ur i semifinal i slutspelet mot antagonisten Björklöven i sju matcher.

2022-23: Säsongen då det händer. Laget vinner både grundserien och slutspelet och säkrar SHL-comeback efter sju långa och svåra år i hockeyallsvenskan.