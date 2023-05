Rangers utslaget â€“ ung mÃ¥lvakt matchvinnare

Fakta: Åttondelsfinalerna i Stanley Cup New Jersey Devils vidare efter 4–3 i matcher mot New York Rangers. Seattle Kraken vidare efter 4–3 i matcher mot Colorado Avalanche. Florida Panthers vidare efter 4–3 i matcher mot Boston Bruins. Edmonton Oilers vidare efter 4–2 i matcher mot LA Kings. Toronto Maple Leafs vidare efter 4–2 i matcher mot Tampa Bay Lightning. Carolina Hurricanes vidare efter 4–2 i matcher mot New York Islanders. Dallas Stars vidare efter 4–2 i matcher mot Minnesota Wild. Vegas Golden Knights vidare efter 4–1 i matcher mot Winnipeg Jets.

De hör hemma i olika delstater. Men mellan lagens hemmaarenor Madison Square Garden och Prudential Center är det bara en halvtimme, med Hudsonfloden som delstatsgräns.

Därför har det varit derbykänslor när New Jersey drabbat samman med rivalerna New York Rangers. New Jersey förlorade de två första matcherna, tog därefter tre raka. Därefter lyckades Rangers i förra matchen tvinga fram ett sjunde och avgörande möte.

Där levererade New Jersey framåt, och höll tätt bakåt.

— De gjorde ett fantastiskt jobb, det var inte lätt i början. Men när vi fick stopp på deras powerplay så kunde vi trycka på och spelade bra. Nu ska vi njuta i kväll och i morgon fokuserar på vi nästa matchserie, säger New Jerseys Tomas Tatar till reportrar efter matchen.

Möter Carolina

Efter en mållös första period lyckades Michael McLeod spräcka nollan halvvägs in i matchen, och Tatar gav New Jersey en tvåmålsledning dryga fem minuter senare.

Trots att Rangers matade betydligt fler skott var det New Jersey som förvaltade sina lägen bättre. Erik Haula gav hemmalaget en 3–0-ledning, och svenske Jesper Bratt satte spiken i kistan med knappt fyra minuter kvar av matchen.

Akira Schmid stod för ytterligare en stark insats i New Jersey-målet.

Rookiemålvakten Akira Schmid storspelade återigen i målet. Den schweiziske 22-åringen räddade 31 skott, varav tre från Rangerscentern Mika Zibanejad. Det var andra gången han höll nollan i slutspelet, efter att ha konsekvent storspelet, med undantag för förra matchen då han släppte in fem mål.

Iskall, beskriver Tatar honom som.

— Han är så tålmodig. Han spelar så bra. Han var en stor del av den här matchserien och att komma in som en ung målvakt är inte lätt, men han står rak i ryggen.

Efter 4–0-segern är New Jersey därmed vidare till kvartsfinal efter 4–3 i matchserien. I nästa omgång står Carolina för motståndet, som slog ut det andra New York-laget, Islanders, med 4–2 i matcher.

Zibanejad knäckt

Rangers har en del att fundera på. Laguppställningen har beskrivits som den bästa på länge – inte minst sedan storstjärnan Patrick Kane anslöt under våren – och har väckt drömmar om att Rangers i år skulle få lyfta bucklan.

— Talang betyder ingenting, det är jättebra att ha, men du ska spela ihop och jobba ihop. De fyra matcher vi förlorade gjorde vi två mål. Du kommer inte att vinna då, säger tränaren Gerard Gallant vid presskonferensen efter matchen.

Mika Zibanejad, som hade personbästa med 91 poäng under grundsäsongen, var tydligt nedslagen i omklädningsrummet efter matchen.

— Vi skapade några chanser i början, och försökte få några puckar i nätet. Men jag tycker inte att vi spelade så bra som vi gjorde i match sex. Jag tycker att de spelade en bättre match och vi lyckades inte matcha dem, säger han besviket.