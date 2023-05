Stjärnan om sin kristna tro: "Avgörande för mig"

Fakta: Isaac Kiese Thelin Född: 24 juni 1992 i Örebro. Position: Anfallare. Klubb: Malmö FF. Andra klubbar i karriären: Karlslunds IF, IFK Norrköping, Bordeaux (Frankrike), Anderlecht (Belgien), Waasland-Beveren (Belgien), Bayern Leverkusen (Tyskland), Kasimpasa (Turkiet), Baniyas (Förenade arabemiraten). A-landskamper/mål: 31/4. Aktuell: Anfallare som svarat för åtta mål när MFF inlett säsongen med fem segrar av fem möjliga.

Åtta mål på fem matcher. Mål i varje allsvensk match. Anfallaren Isaac Kiese Thelin kan inte klaga på sin säsongsinledning.

— Det är det stimmet man vill vara i. Det känns jättebra. Både för laget och personligen. Man försöker bara hålla sig i stimmet så länge som möjligt och hittills har det gått bra, säger 30-åringen med ett leende.

I söndags hemma mot Hammarby slog Kiese Thelin till med ett hattrick när MFF tog femte raka segern (4–2).

— Man känner ett starkt självförtroende. När man är i stimmet går bollen in nästan hur som helst. När man inte är där kan man göra allt, så studsar den stolpe ut i stället. Då tror jag också att man får en sorts respekt från motståndarna också när man gör det bra.

Glömt sitt hattrick

Med sina åtta mål toppar anfallaren den allsvenska skytteligan, men Kiese Thelin tänker varken på någon individuell titel eller eventuella målrekord.

— Jag vet hur snabbt det kan gå om man börjar sväva iväg och tänka på en massa andra saker. Det är ett tråkigt svar, men man måste ta match för match. Det som var senast med tre mål har jag glömt i dag, säger Isaac Kiese Thelin, som är inne på sin tredje sejour i MFF.

Anders Christiansen, Martin Olsson och Isaac Kiese Thelin har tillsammans med sina lagkamrater i MFF inlett säsongen med maximala 15 poäng i allsvenskan.

Anfallaren kom till MFF från IFK Norrköping för första gången sommaren 2014, men lämnade efter ett drygt halvår för franska Ligue 1-klubben Bordeaux. Hans utlandskarriär har varit brokig med spel i även Belgien, Tyskland, Turkiet och Förenade arabemiraten, men i såväl med- som motgång finner Kiese Thelin ett stöd i sin kristna tro.

— Det har betytt allt egentligen. Det är ett väldigt stöd, det är ett lugn man får. I medgång att inte sväva iväg utan ändå vara ödmjuk över var man är och vem man är. I motgångar veta att man har ett stöd, ett inre lugn på ett väldigt fint sätt, säger han och fortsätter:

— Min tro är helt avgörande för mig. Det här är en miljö med mycket press och förväntningar. Att ha det lugnet i de situationerna hjälper mig jättemycket.

Såg upp till Ijeh

Peter Ijeh har den bästa målnoteringen under en enskild MFF-säsong under 2000-talet. Säsongen 2002 vann Ijeh skytteligan på 24 mål – då och då firade den troende nigerianen sina mål med att visa upp bibelord på sin tröja under matchstället.

Något som inte undgick en ung Isaac Kiese Thelin.

— Jag såg inte matcher, vi hade inte de kanalerna. Men jag läste mig till att han var troende på samma sätt som jag är. En fotbollsspelare som gör det bra och som prisar Gud när han har gjort mål. Det var väldigt fint tycker jag.

MFF-stjärnan hoppas att han själv kan inspirera andra ungdomar att vara öppna med sin kristna tro.

— Det är inte så vanligt i Sverige, jag hoppas att det kommer att bli det. Många söker väl ett svar på varför vi är här och hur kom allt till. Att få det här lugnet och kärleken. Vi behöver mer värme och kärlek i Sverige, säger Isaac Kiese Thelin.