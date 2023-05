United föll igen – efter de Geas jättetavla

Fakta: Kampen om Champions League-platserna 3) Newcastle, 65 poäng Återstående matcher: Leeds (b), Brighton (h), Leicester (h), Chelsea (h). 4) Manchester United, 64 poäng Återstående matcher: Wolverhampton (h), Bournemouth (b), Chelsea (h), Fulham (h). 5) Liverpool, 63 poäng Återstående matcher: Leicester (b), Aston Villa (h), Southampton (b).

Manchester United får inte till det på bortaplan. Av lagets nio förluster den här säsongen i Premier League har åtta kommit på resande fot.

0–1 mot Brighton i torsdags följdes upp av samma resultat mot West Ham i London under söndagskvällen.

Förvisso började United matchen bra och skapade ett par halvchanser – framför allt genom Marcus Rashford.

Men det viktiga ledningsmålet saknades. I stället kontrade West Ham in 1–0. Saïd Benrahmas avslut från drygt 25 meter såg inte ostoppbart ut, men på något sätt tappade David de Gea in bollen. Av tv-bilderna att döma såg spanjoren skottet alldeles för sent och hann inte reagera tillräckligt snabbt.

I den andra halvleken var det närmare 2–0 än 1–1. West Ham kom i våg efter våg men United höll sig kvar i matchen. Bortatränaren Erik ten Hag försökte ändra på matchbilden genom ett par byten, men det hjälpte föga. Matchen slutade 1–0 och Champions League-jagande Manchester United inkasserade sin andra raka förlust. Laget har dock sitt öde i egna händer då de har en match mindre spelad än värsta rivalen Liverpool på en femteplats. En poäng skiljer lagen emellan.