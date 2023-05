Gyökeres kan nå Premier League med Coventry

Viktor Gyökeres har vräkt in mål under säsongen.Det gör landslagsanfallaren het på marknaden inför nästa säsong.De närmaste veckorna avgör om han når Premier League via en övergång eller med sitt Coventry.

24-åringens 21 mål i The Championship har gjort honom till en favorit bland "Sky Blues" supportrar. Många fruktar att han kommer att lämna klubben. Själv har han flera gånger påpekat att han trivs i Coventry, men håller sin framtid som spelare helt öppen. Efter en stark säsongsavslutning slutade Coventry femma i den engelska andraligan. Måndagens 1–1 borta mot Middlesbrough garanterade en semifinalplats i kvalet till Premier League. Just Middlesbrough väntar i playoff. I den allra sista omgången smet Sunderland förbi Millwall, som tappade 3–1-ledning till en 3–4-förlust borta mot Blackburn. Sunderland ställs i playoff mot ligatrean Luton. Semifinalerna avgörs i dubbelmöten. Segrarna möts i en avgörande match på Wembley om en plats i Premier League till nästa säsong. Sedan tidigare är Burnley – med landslagsmittbacken Hjalmar Ekdal – och Sheffield United klara för uppflyttning.