Carolina kopplar greppet efter målkalas

Svenske Jesper Fast, som här gratuleras av lagkamraterna, var en av målskyttarna när Carolina gjorde fem mål under andra perioden i den fjärde kvartsfinalmatchen mot New Jersey. Foto: Adam Hunger/AP/TT

Carolina har kopplat greppet om kvartsfinalserien mot New Jersey i Stanley Cup-slutspelet. I det fjärde mötet mellan lagen sprutade Carolina in mål och leder nu med 3-1 i matcher mot New Jersey.