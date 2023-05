Toronto vann måstematchen – Nylander målskytt

Fakta: Kvartsfinaler i Stanley Cup Matchserierna avgörs i bäst av sju matcher: Florida–Toronto: 3–1 i matcher. Carolina–New Jersey: 3–1 i matcher. Seattle–Dallas: 2–2 i matcher. Vegas–Edmonton: 2–1 i matcher (fjärde matchen pågår)

Florida hade chans att ta en fjärde seger och avsluta Torontos säsong men bland andra William Nylander ville annorlunda. Och Tre Kronor får därmed ge sig till tåls med att fråga svensken om han vill ansluta till VM-truppen.

Florida ledde inför mötet natten mot torsdagen med 3–0 i matcher i Stanley Cup-slutspelets kvartsfinalomgång som spelas i bäst av sju matcher. Toronto hade kniven på strupen och lyckades trots pressen vända förlusttrenden mot Florida och spela till sig ytterligare åtminstone en match den här säsongen.

Första perioden i matchen blev mållös och det förlösande målet för Toronto kom först 3,29 in i andra i powerplay. Michael Bunting skickade pucken, via sargen och en studs på domaren, till William Nylander som stod ensam framför mål och lyckades skjuta in den bakom Floridas målvakt Sergej Bobrovskij.

Nylanders mål blev periodens enda och först drygt tio minuter in i tredje perioden kom nästa. Även det var ett Torontomål, den här gången med Mitchell Marner som avsändare.

Två minuter senare reducerade Floridas Sam Reinhart till 1–2, vilket också blev matchens slutresultat.

Florida leder nu med 3–1 i matcher och har ytterligare en chans att avgöra kvartsfinalserien när lagen möts i en femte match i Toronto natten mot lördag.