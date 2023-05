Friends nya gräsmatta drabbat av värmestress

Den nya gräsmattan har rullats ut de senaste dagarna efter Beyoncés två konserter på nationalarenan i förra veckan.

"Tyvärr har just denna leverans av matta drabbats av något som kallas värmestress under själva transporten till arenan. Detta betyder att den nyskördade mattan transporterats under lite för hög temperatur och resultatet är att mattan visuellt inte upplevs som en ny matta", skriver fastighetsägaren på Friends arenas Facebook-sida.

"Värmestress är inte farligt och kommer inte påverka spelegenskaperna utan växer naturligt bort efter några dagar och det är oftast endast toppen av grässtråna som påverkas. Inför kvällens drabbning mellan AIK och Göteborg kommer därav den nylagda mattan visuellt upplevas som en sämre matta än vad den är".

AIK:s evenemang- och säkerhetschef Henrik Koch kommenterade i förra veckan det nya underlaget:

— Det är inte optimalt, det vet vi alla om att en matta behöver sätta sig ett antal dagar innan den blir helt optimal. Men nu har vi de förutsättningarna och då får vi jobba efter dem, sade Koch bland annat.

Inför kvällens allsvenska match är AIK på 14:e-plats i tabellen, en placering bakom "Blåvitt". Båda lagen har fem poäng efter sju omgångar.