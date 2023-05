Tre Kronor går för fjärde raka – Ungern väntar

Värt att veta inför torsdagens match:

Vad: Ishockey-VM, grupp A.

Var: Nokia Arena, Tammerfors.

När: Torsdag kl 15.20.

Tv/radio: SVT1/SVT Play och P4 Radiosporten.

Lagens resultat så här långt, Ungern: Danmark 1–3, USA 1–7, Frankrike 3–2 efter förlängning. Sverige: Tyskland 1–0, Österrike 5–0, Finland 2–1 efter straffar.

Länge sedan sist: Det är 88 år sedan Tre Kronor mötte Ungern i en mästerskapsmatch – 3–0-segern i VM i Davos 1935 är också det enda mästerskapsmötet. Ungern är nykomling och gör sitt första A-VM sedan 2016, Linköpingsforwarden Vilmos Gallo är en av lagets stora profiler.

Många ändringar: Av Tre Kronors onsdagsträning att döma blir det en hel del ändringar i forwardsformationerna till torsdagens match. Alexander Nylander var exempelvis ersatt i förstakedjan av Jonathan Berggren som gick in med Leo Carlsson och Lucas Raymond. Nylander ser ut att bli extraforward mot Ungern. Torontobacken Timothy Liljegren, som ansluter under onsdagen, kan gå in i laget direkt.

Ungern

Målvakter: 1 Bence Balizs, 35 Dominik Horvath, 59 Gergely Arany.

Backpar: 12 Bence Stipsicz, 44 Nandor Fejes – 8 Bence Szabo, 23 Zeteny Hadobas – 17 Roland Kiss, 33 Milan Horvath – 70 Zsombor Garat, 4 Tamas Pozsgai.

Kedjor: 14 Balazs Sebok, 62 Janos Hari, 22 Vilmos Gallo – 36 Csanad Erdely, 28 Istvan Terbocs, 20 Istvan Sofron – 10 Gergo Nagy, 21 Kristof Papp, 34 Istvan Terbocs – 18 Karol Csanyi, 13 Krisztian Nagy, 61 Peter Vincze.

Sverige

Målvakter: 30 Jesper Wallstedt, 31 Lars Johansson.

Backpar: 7 Henrik Tömmernes, 38 Rasmus Sandin – 54 Anton Lindholm, 64 Jonathan Pudas – 12 Patrik Nemeth, 32 Lukas Bengtsson – 37 Timothy Liljegren.

Kedjor: 23 Lucas Raymond, 21 Leo Carlsson, 48 Jonatan Berggren – 59 Linus Johansson, 24 Oscar Lindberg, 49 Fabian Zetterlund – 91 Carl Grundström, 17 Pär Lindholm, 20 André Petersson – 33 Jakob Silfverberg, 95 Jacob de la Rose, 19 Marcus Sörensen.

Extraforwards: 18 Dennis Everberg, 98 Alexander Nylander.