Lagkaptenen visade vägen – Edvardsen bröt måltorkan

Djurgården har inlett den här säsongen knackigt, med fler förluster än segrar. Det var dock ingen lätt uppgift Djurgården stod inför när Mjällby kom på besök under söndagen.

Djurgården hade nämligen inte lyckats besegra Mjällby sedan augusti 2021. Sanningen är att Djurgården har haft svårt att möta just Mjällby sedan Blekingelaget gjorde comeback i allsvenskan för tre säsonger sedan. På sex möten har det blivit tre förluster, ett kryss och två vinster för Djurgården.

Dubbla brutna måltorkor

Men i söndagens match vände det. Djurgården försökte och försökte och när Adam Ståhl fick ett friläge för Mjällby i slutet av den första halvleken såg det illa ut, men till hemmalagets glädje missade han.

I stället var det Djurgården som gav sig in i matchen på riktigt. Med bara några minuter in i den andra halvleken small det till för hemmalaget – från ingen mindre än lagkaptenen Magnus Eriksson. Målet var även hans första för säsongen.

På tilläggstid klev sedan inhopparen Victor Edvardsen fram och slog till med ett drömmål, även det hans första i årets allsvenska.

"Fantastiskt"

— Fantastiskt, jag har jobbat hårt. Att göra mål på det här sättet är fruktansvärt skönt, säger han till Discovery+.

Både Djurgården och Mjällby kom in till matchen med varsin tung förlust i bagaget. Djurgården via derbyförlusten mot Hammarby och Mjällby som cupfinalförlorare mot Häcken. Men det sagt kan man säga att båda lagen kom in till den här matchen för att revanschera sig.

Och den revanschen var det till slut Djurgården som fick och de omkring 30 tillresta Mjällbysupportrarna fick se sitt lag åka på ännu en tung förlust.