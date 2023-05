Sävinger räddade Sävehof i finalserien

Handbollsligans bästa målvakt Simon Möller bröt foten i den andra SM-finalen. Oscar Sävinger klev i stället in i Sävehofs mål. 20-åringens storspel tog Sävehof till en femte och direkt avgörande final mot Kristianstad. Det var gött att vi vinner, säger han till C More.

Oscar Sävinger släppte in de sju första skotten i finalen som Sävehof var piskat att vinna. Sedan räddade den egna produkten 19 av 38 skott. 50 procent. — I dag tar vi fler bollar, det känns skönt att spela hemma med publiken i ryggen, säger Sävinger. — Men inget är klart, det står 2–2, så nu kör vi. Sävehof vann den fjärde SM-finalen med 30_28. Den femte och direkt avgörande finalen spelas inför 5 000 åskådare i Kristianstad Arena på måndag. En överraskning kom redan före avkast i Partille. Handbollsligans troligen bästa spelare Elias Á Skipagøtu var tillbaka i Sävehofs trupp. Färöingen missade final 3 efter att ha dunsat i golvet med huvudet före i andra finalen. Ingen utanför Sävehoflagets innersta krets trodde att Á Skipagøtu skulle göra comeback. Men plötsligt stod superstjärnan där och spelade från start i Partille Arena. Elias Á Skipagøtu började med ett fräckt inspel till 1–0-målet. Han satte också en straff, men sedan blev det inte så mycket mer från honom i första halvlek. Han brände en gång från strafflinjen och gjorde några passningsmissar. Kusinen tog över Under första kvarten drog Kristianstad på sig fyra utvisningar, varav två på storspelaren Markus Olsson. Ändå höll skåningarna Sävehof bakom sig i målräkningen och drog sedan ifrån till 11–6. Detta mycket tack vare ett helt koppel målvaktsräddningar av Gustaf Banke, men också en del bortslängda bollar av hemmaspelarna. Sävehoftränaren Michael Apelgren valde sedan att bänka Elias Á Skipagøtu. Då tog Elias 17-årige kusin Óli Mittún över som mittnia. Och Färöarnas nästa handbollsstjärna briljerade, bland annat genom att byta hand och slänga in en boll med vänstern. Sävehof gjorde 6–2 på de sista fem minuterna av första halvlek och låg ”bara” under med ett mål i halvtid. Fick rött kort I andra halvlek var det lika rysarjämnt som i de föregående finalmatcherna. IFK Kristianstads Hampus Henningsson fick rött kort efter att ha knuffat en hoppande Pontus Brolin ner i golvet. Där tappade skåningarna en viktig försvarsspelare samtidigt som Markus Olsson var belastad med två utvisningar och diskvalifikationshot. Med tolv minuter kvar hade Sävehof tagit en tremålsledning, 24–21. Kristianstad tog timeout. Skånelaget kröp närmare men inte ikapp. Mycket på grund av Oscar Sävingers målvaktsspel. — Vi är inte så skarpa i andra halvlek, för att kunna ta Sävehof borta. Men det är inget att göra, bara att åka hem och ladda. Vi har oss själva att skylla, säger Kristianstads tränare Stian Tönnesen till C More. För Idrottsklubben Sävehof lever förhoppningen om att vinna dubbla guld – i så fall för femte gången. Senast det hände var 2019. Sävehofs damer spelar final nummer fyra borta mot H65 Höör och kan säkra SM-guldet på söndag. Rättad: I en tidigare version uppgavs fel finalmatch gällande Sävehofs damer. Rätt är att de spelar final 4 på söndag.