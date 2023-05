Andersson: "Största skandalen jag upplevt"

I stället kom efterspelet att handla om de skandalscener som utspelade sig under matchen.

— Det är den största skandalen som jag har upplevt på plats, säger han.

När Marcus Danielson gjort 1–0 för Djurgården i den 82:a matchminuten utbröt kaos på AIK:s läktare. Bengaler kastades in på planen och smällar från bangers ekade på arenan. Matchen avbröts och polis gick in på planen för att hindra de personer som försökte ta sig in på gräset.

— Om jag vore AIK:are skulle jag skämmas så fullständigt över hur man uppträder, säger Bosse Andersson och fortsätter:

— Det här är vår första derbyseger här på tio år, och man klarar inte av att förlora en derbymatch.

Matchen återupptogs en timme senare och Djurgården kunde få med sig tre färska poäng. Bosse Andersson menar dock att händelsen tar glädjen från Djurgårdens seger.

— Det kastades bengaler mot polis, och raketer. Säg något som är värre.