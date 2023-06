Mardrömsdebut för nye IFK-tränaren

Ny huvudtränare in i onsdags och en ny förlust in under söndagen. IFK Göteborg hoppades på en bruten förlustsvit i Jens Askous första match som allsvensk tränare. Så blev det inte. En stor besvikelse. Vi saknade kvaliteten som krävdes. Nu måste vi få stopp på blödningen, säger dansken, efter 0–2 borta mot Sirius, till Discovery+.

IFK Göteborg hoppades på en nystart under Askou och poäng när man kom till Studenternas med ambitionen om ”ett enklare och rakare spel, i högre tempo”. Men det var Sirius som fick spelet att stämma bäst. Uppsalalaget bjöd på ett par riktigt fina chanser före paus och fick jubla efter sex minuter då Siriusmittfältaren Tashreeq Matthews nickade in 1–0 och därmed gjorde mål för tredje matchen i rad. Lagkamraten Daniel Stensson prickade först ramen varpå bollen studsade ut mot kanten där Siriusbacken Dennis Widgren skickade ett långt, högt inlägg tillbaka in mot Göteborgs box till Matthews som nickade in sitt fjärde allsvenska mål för säsongen. — Kul att få göra mål på olika sätt. Det är ju inte så ofta som jag gör mål med huvudet, säger den 175 centimeter långe Matthews till Discovery+. Första allsvenska målet Jens Askou, som själv var mittback under sin spelarkarriär, kan inte ha varit nöjd över den defensiva insatsen från sitt lag vid målet och mittfältaren Gustaf Norlin var missnöjd med bottenlagets första halvlek: — Det är alldeles för dåligt. Vi vinner för få dueller och andrabollar och då är det jävligt svårt att vinna i fotboll. Vi måste kliva in ännu hårdare så att de inte får komma på insidan och vi måste verkligen vilja vinna den här jävla matchen. Siriusanfallaren Joakim Persson hade bara varit på planen i en minut innan han i den 68:e fick sprang rakt igenom gästernas glest bevakade försvarsområde och ostörd rullade in sitt första allsvenska mål i karriären och därmed 2–0 för Sirius. Ny bottennotering I den 75:e minuten drog dessutom Göteborgs Anders Trondsen på sig ett rött kort efter att ha stämplat Jamie Roche och med endast tio utespelare uteblev såväl målen som poängen för gästerna från Västkusten som inkasserade sin första förlust i Uppsala på fem år – något som fick fansen att ilsket kräva att spelarna skulle ta av sina tröjor. IFK Göteborg har nu nollats framåt i sju av tolv spelade matcher, man jagar fortfarande första bortavinsten för säsongen och står kvar på endast sju inspelade poäng. Jens Askou konstaterade efter matchen att han har en del att jobba med under sommaruppehållet: — Vi kämpar med skador, avstängningar och så ett rött kort nu på det. Det är inget vi kan skylla på men vi hoppades på lite mer tur och tyvärr så fick vi det inte med oss. Vi saknar kvalitet just nu och måste bli bättre så snart som det bara går.