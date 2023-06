Nordqvist mot topplacering på PGA-touren

Det innebär även att Nordqvist totalt är 6 slag under par, vilket just nu räcker till en delad tredjeplats. Därmed är hon även bästa svenska i tävlingen. Upp till ledningen har Nordqvist i nuläget ett slag – kinesiskorna Xiyu Lin och Yin Rouning delar ledningen men är fortfarande ute på banan.

Talangen Linn Grant gick ronden två slag under par. Totalt landade hon ett slag under par. Därmed är hon just nu delad 21:a, vilket är näst bäst av svenskorna.

Madelene Sagström ligger delad 39:a, totalt tre slag över par.

Tävlingen pågår.

Rättelse: I en tidigare av notisen uppgavs fel tävlingsinformation.