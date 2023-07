Stjärnan bröt måltorkan när MFF vann enkelt

Fakta: Allsvenska återstarten Allsvenskan återstartar efter sommaruppehållet. Här är omgångens matcher: Lördag: BP–AIK 0–2, Degerfors–Värnamo 0–2, Malmö FF–Sirius 3–0. Söndag: IFK Norrköping–Häcken, Halmstad–IFK Göteborg (båda klockan 15.00), Djurgården–Varberg (17.30). Måndag: Elfsborg–Hammarby, Mjällby–Kalmar (båda 19.00).

Malmö FF-anfallaren Isaac Kiese Thelin inledde säsongen strålande med mål i varje allsvensk match – totalt åtta mål på de fem inledande omgångarna.

Sedan slog måltorkan till. 31-åringen gick mållös i fem raka matcher innan han missade serieledarens två sista omgångar innan uppehållet på grund av en ljumskskada.

I omstarten hemma mot Sirius var anfallaren åter i startelvan – och omgående tillbaka i målprotokollet.

Redan i den femte minuten kunde Kiese Thelin stöta in ledningsmålet i tom bur efter att Gabriel Busanello slagit en lysande genomskärare från vänsterkanten.

"Tuff första halvlek"

MFF hade ytterligare några vassa målchanser under den första halvleken. Sirius, som avslutade våren med tre raka segrar, stack upp ett fåtal gånger på kontring, men det var hemmalaget som dominerade stort.

— Vi får jobba mycket försvarsspel och köra på kontringar. En tuff första halvlek, säger Sirius Joakim Persson till Discovery+ i paus.

Inte blev det lättare i början av andra halvlek. Redan efter 47 sekunder gjordes Kiese Thelin ner i straffområdet och domaren Victor Wolf pekade på straffpunkten. Siriusförsvararen Patrick Nwadike åkte på sitt andra gula kort och blev utvisad.

Straffen tog Kiese Thelin hand om själv. Med bestämdhet skickade han in sitt tionde mål för säsongen bakom en chanslös Jacob Tånnander i bortamålet.

Inför matchen hade MFF-tränaren Henrik Rydström bryderier kring hur han skulle formera sitt centrala mittfält med både Anders Christiansen (hjärtproblem) och Hugo Larsson (såld) borta. Dessutom är Stefano Vecchia borta i minst en månad (halsinfektion).

Nanasis åttonde mål

Mot Sirius fick Oscar Lewicki – liksom Moustafa Zeidan – göra sin första allsvenska match i år från start och Sebastian Nanasi fick ta hand om den den offensiva mittfältsrollen. Nanasi är MFF:s främste poängmakare denna säsong och hade ett par vassa målchanser i den första akten.

Direkt i andra halvlek klev 21-åringen ut till vänster eftersom Søren Rieks byttes in. Från den kanten bröt Nanasi in och placerade i den 55:e minuten in 3–0 bakom Tånnander. Målet var hans åttonde för säsongen och totalt står Nanasi på elva poäng.

Matchen var avgjord och MFF är i fortsatt serieledning före tvåan Elfsborg. Sirius är tolva – fyra poäng före AIK på kvalplats.