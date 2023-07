Förlust i debuten för AIK:s nye tränare

Ett pånyttfött AIK, ledda av nye norske tränaren Henning Berg som ersatte sparkade Andreas Brännström efter 2–0-segern mot Brommapojkarna senast, rivstartade den första halvleken hemma mot Häcken.

John Guidetti hade inte mindre än tre ypperliga möjligheter att spräcka nollan, men anfallaren fick inte till det.

Det gjorde inte heller Erick Otieno, som prickade stolpen i den 34:e minuten.

Någon som däremot fick till det var AIK:s danske nyförvärv Mads Thychosen.

"Känslan är bra"

26-åringen, senast i Midtjylland, hittade nätmaskorna i samband med en hörna kort efter Otienos stolpträff.

Bollen nickades ut till Thychosen som drog till med dansk dynamit på halvvolley strax utanför straffområdet – in i mål.

— Känslan är bra, känslan är att vi har jobbat ihop i väldigt få dagar men jag tycker vi har fått ihop det på ett bra sätt. Jag tycker vi leder matchen välförtjänt, säger Guidetti till Discovery+ i halvtid.

Guidetti nämnde även att det "bara handlar om att fortsätta" i andra halvlek.

Det gjorde inte AIK.

Sadiq Häcken-hjälte

Åtta minuter in på den andra akten hittade Häckens Kristoffer Lund Mikkel Rygaard snett inåt bakåt. Rygaard avslutade på ett tillslag och in i mål – via AIK:s mittback Sotirios Papagiannopoulos.

Med kvarten kvar att spela av ordinarie tid kom sedan dolkstöten för hemmalaget.

Efter rörigt flipperspel i AIK:s straffområde landade bollen till slut vid Ibrahim Sadiqs fötter. Sadiq gjorde inget misstag och skickade in 2–1 till Häcken från nära håll.

AIK jagade kvittering, men den kom aldrig, utan Häcken fick resa hem till Hisingen med tre poäng in på kontot.

AIK är kvar på kvalplats och har en poäng upp till Degerfors på säker mark. Häcken är tvåa i allsvenskan, två poäng bakom Malmö FF, men skåningarna har två matcher mindre spelade.