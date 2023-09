Larssons succé fortsätter – överlägsen i Finnkampen

Henrik Larsson har haft något av en succésäsong i år.

Förutom brons på 60 meter under inomhus-EM i Istanbul och nytt svenskt rekord på 100 meter under SM i Söderhamn, blev Larsson den förste svenske man i modern tid att ta sig vidare till VM-semifinal under VM i Budapest i Augusti.

Under lördagen avslutade 23-åringen säsongen med att ta hem en enkel vinst på 100 meter i Finnkampen.

— Det var ett bra lopp. Det kändes bra i kroppen, säger Larsson.

"Jag fick lite feeling"

Larsson sprang över mållinjen på 10.26, 15 hundradelar snabbare än tvåan Valtteri Louko.

— Det är inte så supervarmt här inne idag. Det blir nästan lite återhållsamt, det är lite halvläskigt att springa när man fryser lite. Man vill inte dra någonting. Det var inget medvetet, men det känns lite nu i efterhand som att jag sprang på 98 procent eller nånting, säger Larsson.

Men trots att svensken inte gav hundra procent hade han en betryggande ledning och tog chansen att fira vinsten de sista metrarna.

— Jag fick lite feeling. Jag visste att det inte skulle bli något svenskt rekord eller nånting men jag kände att jag hade en trygg ledning, sade Larsson.

— Men i morgon ska jag ösa på över linjen på 200 meter.

Svensk kross på milen

Sverige plockade även poäng i damernas 100 meter lopp när Julia Henriksson sprang i mål som vinnare på 11.74.

Vidare blev det en svensk kross under 10 000 meter där Sverige plockade hem både första-, andra- och tredjeplatsen. Mohammadreza Abootorabi, som vann milen, slog nytt personligt rekord på 28.43,41.

Tävlingarna i Finnkampen pågår.