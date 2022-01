Självmål gav Chelsea segern i Londonderbyt

Kort in i matchen lyckades Kai Havertz skjuta ett snabbt skott via försvarande Davinson Sanchez som ställde Hugo Lloris och 1–0 var ett faktum. Trots att det var Sanchez som var sist på bollen, var det Havertz namn som skrevs in i målprotokollet.

Och tur var väl det, att vinna en match med 2–0 utan att ha gjort något av målen själv hade nog inte känts lika bra. För även det andra målet kom via en Tottenhamspelare. Japhet Tangangas rensningsförsök studsade i stället på lagkamraten Ben Davies och in i mål.

2–0 blev också slutresultatet och Tottenham får försöka vända på underläget i returmötet som spelas den 12 januari.

Den andra semifinalen, mellan Arsenal och Liverpool, har skjutits upp till den 13 januari på grund av smittspridning i Liverpools trupp.