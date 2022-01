trav-dd-referat

11 Hefner Am (Anders Eriksson) hamnade först i andraspår, men körde till rejält och övertog ledningen dryga två varv kvar. Ökade tempot p sista långsidan och försvarade sig starkt till enkel seger. 7 Cassius Ima tog ledningen in i första sväng, men fick släppa för press och hamnade i rygg på ledaren dryga två varv kvar. Fick luckan 400 meter kvar och försökte en attack in på upploppet utan att kunna utmana på allvar. Favoriten 13 Vice Versa Diamant femtepar utvändigt. Avancerade i tredjespår 1 250 meter kvar och fick rygg att följa. Gick ut till egen attack i fjärdespår in i sista sväng och avslutade fint utan chans.