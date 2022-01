5 rätt: (628,8) 853 kr.

V3–raden: 4–6–11 (lopp 8–10)

3 rätt: (16) 1 954 kr.

LOPP 1: 1) Brilliant Flair, Örjan Kihlström, 1.17,5, 2) Edumette, 3) Samantha Sox. Tvilling: 3/10 6,53. Odds: 2,01. Plats: 1,23–2,13–2,07. Struken nr 6. LOPP 2: 1) TheBankonBroadway, Rikard N Skoglund, 1.14,6, 2) Graces Candy, 3) Bellatrix Club. Tvilling: 5/6 6,53. Odds: 5,42. Plats: 1,79–1,34–1,53. LOPP 3: 1) Hankypanky Redbank, Ulf Ohlsson, 1.17,2, 2) Shiffrin, 3) G.K.Aiowaz. Tvilling: 1/3 27,84. Odds: 1,46. Plats: 1,02–5,12–7,58. Strukna nr 8 och 9. LOPP 4: 1) Legend V.S., Ulf Ohlsson, 1.15,8, 2) Behind Lord, 3) Perfume. Tvilling: 2/5 6,63. Odds: 1,81. Plats: 1,20–1,75–2,00. Struken nr 11. LOPP 5: 1) Global Dancer, Mats E Djuse, 1.16,3, 2) Be Sober, 3) A Sniper. Tvilling: 3/6 6,88. Odds: 4,73. Plats: 1,52–1,31–1,24. LOPP 6: 1) Conrads Lill Babs, Emilia Leo, 1.15,4, 2) Infinity Sisu, 3) Mitzy Gold. Tvilling: 1/7 5,86. Odds: 5,34. Plats: 1,68–1,30–1,93. Struken nr 4. LOPP 7: 1) Kattis J.Boko, Jorma Kontio, 1.11,4, 2) Heloise Am, 3) Your Dreamlove. Tvilling: 5/7 4,36. Odds: 1,81. Plats: 1,16–1,43–1,36. LOPP 8: 1) Ruger, Erik Lindegren, 1.13,9, 2) Hobart, 3) Hard Landing. Tvilling: 4/10 6,16. Odds: 2,93. Plats: 1,66–1,53–1,55. Strukna nr 3 och 9. LOPP 9: 1) Uakari, Torbjörn Jansson, 1.15,2, 2) Vici Volantes, 3) Samurai Comery. Tvilling: 5/6 100,48. Odds: 6,22. Plats: 2,23–7,77–2,09. LOPP 10: 1) Hefner Am, Anders Eriksson, 1.15,3, 2) Cassius Ima, 3) Vice Versa Diamant. Tvilling: 7/11 14,56. Odds: 7,59. Plats: 2,50–1,81–1,52. Strukna nr 1, 2 och 8.

V5: 825 982 kr. V3: 41 700 kr.