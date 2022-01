trav-V75-lopp för lopp

2 140 m: 1) Danilo H.B. (7), Johan Untersteiner, 1.15,5 (49) 2) Oskar of Sand (9), Ulf Ohlsson, 1.15,5 (35) 3) Immigrant Am (10), Jörgen S Eriksson, 1.15,6 (102) 4) Nydalens Finity (6), Ralf Karlstedt, 1.15,7 (303) 5) Stojweiler One (2), Claes Sjöström, 1.15,7 (286) 6) Point to Point (8), Micael Lindblom, 1.15,9 (104) 7) Gulliver Sisu (4), Kajsa Frick, 1.15,9 (240) 8) M.M.Hot One (11), Hans Crebas, 1.16,3 (840).

Opl: Oskar Run (67), Antibes (200), Optimum Bankrobber (61), Teanie (575). Tvilling 7/9 9,08. Odds: 4,95. Plats: 1,94–1,68–3,28.