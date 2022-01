alpint-Världscupen

1) Johannes Strolz, Österrike, 1.50,05 (54,23+55,82), 2) Manuel Feller, do, 1.50,22 (54,06+56,16), 3) Linus Strasser, Tyskland, 1.50,34 (54,68+55,66), 4) Ramon Zenhaeusern, Schweiz, 1.50,53 (54,22+56,31), 5) Luca Aerni, do, 1.50,63 (54,11+56,52), 6) Loic Meillard, do, 1.50,65 (54,86+55,79), 7) Alex Vinatzer, Italien, 1.50,71 (55,35+55,36), 8) Daniel Yule, Schweiz, 1.50,73 (54,56+56,17), 9) Giuliano Razzoli, Italien, 1.50,80 (54,42+56,38), 10) Luke Winters, USA, 1.50,82 (54,83+55,99). Kristoffer Jakobsen körde ur i det första åket.

alpint ADELBODEN, Schweiz Världscupen herrar, slalom Slalomcupen e tre deltävl 1) Sebastian Foss-Solevåg, Norge, och Jakobsen, båda 140, 3) Noel Clement, Frankrike, och Strolz, båda 100, 5) Razzoli 94. Världscupen e 17 deltävl 1) Marco Odermatt, Schweiz, 845, 2) Aleksander Aamodt Kilde, Norge, 469, 3) Matthias Mayer, Österrike, 447, 4) Alexis Pinturault, Frankrike, 382, 5) Vincent Kriechmayr, Österrike, 373. Sv plac 24) Jakobsen 140, 86) Mattias Rönngren 31, 95) Felix Monsén 23.