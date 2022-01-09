bilsport-Dakarrallyt
1) Sebasien Loeb, Frankrike, Raid, 3.09.32, 2) Nasser Al-Attiyah, Qatar, Toyota, +5.26, 3) Carlos Sainz, Spanien, Audi, +7.43... 8) Mattias Ekström, Sverige, Audi, +14.42.
bilsport
AL-DAWADIMI, Saudiarabien
Dakarrallyt
sjunde etappen, Riyadh–Al-Dawadimi (402 km), bil
Sammanlagt
1) Al-Attiyah 23.52.22, 2) Loeb +44.59, 3) Yazeed Al-Rajhi, Saudiarabien, Toyota, +53.31... 13) Ekström +2.50.38.
Motorcykel
1) José Ignacio Cornejo Florimo, Chile, Honda, 3.28.36, 2) Kevin Benavides, Argentina, KTM, +0.44, 4) Joan Barreda Bort, Spanien, Honda, +2.51.
Sammanlagt
1) Adrien van Beveren, Frankrike, Yamaha, 23.45.02, 2) Matthias Walkner, Österrike, KTM, +5.12, 3) Benavides +5.23.
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