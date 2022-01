5 rätt: (30,93) 10 624 kr.

V3–raden: 4–3–1 (lopp 8–10)

3 rätt: (43) 525 kr.

LOPP 1: 1) Rania Crowe, Peter Ingves, 1.18,5, 2) Finndals Hunter, 3) Leandro Boko. Tvilling: 1/6 7,33. Odds: 1,94. Plats: 1,21–2,09–1,48. Strukna nr 3 och 10. LOPP 2: 1) Epic Latier, Stefan Persson, 1.17,3, 2) Easy Star, 3) A Second Time. Tvilling: 3/8 10,14. Odds: 12,39. Plats: 2,40–1,13–3,41. LOPP 3: 1) More Than Strong, Magnus Jakobsson, 1.18,1, 2) Jula the Bank, 3) Gabriels Love. Tvilling: 1/3 55,12. Odds: 17,46. Plats: 2,86–2,60–1,91. Struken nr 5. LOPP 4: 1) Grace Gamble, Gustav Johansson, 1.15,9, 2) M.T.Nosler, 3) Cash Bore. Tvilling: 3/10 430,11. Odds: 12,91. Plats: 2,94–11,25–1,63. Struken nr 8. LOPP 5: 1) Vinci Nice, Johan Untersteiner, 1.16,2, 2) Önas Quintus, 3) Timotejs Jackpot. Tvilling: 3/9 4,59. Odds: 2,28. Plats: 1,22–1,44–1,39. Struken nr 4. LOPP 6: 1) Broadway Sun, Stefan Persson, 1.15,8, 2) Quantum Roc, 3) Kadett Brodde. Tvilling: 1/9 4,72. Odds: 1,51. Plats: 1,07–1,61–2,43. Struken nr 4. LOPP 7: 1) Wingait Leif, André Eklundh, 1.16,4, 2) Above Ground, 3) Center Bus. Tvilling: 1/5 21,18. Odds: 4,27. Plats: 1,64–2,79–7,51. Struken nr 12. LOPP 8: 1) Quiz Roc, Peter Ingves, 1.16,1, 2) Green Mamba, 3) Precious Lane. Tvilling: 4/9 6,00. Odds: 4,59. Plats: 1,76–1,32–1,64. Struken nr 2. LOPP 9: 1) Joker of Steel, Johan Untersteiner, 1.17,0, 2) Ninja Zon, 3) Protector Tile. Tvilling: 3/6 15,52. Odds: 8,16. Plats: 2,30–1,71–1,64. Struken nr 1. LOPP 10: 1) Global Action, Joakim Lövgren, 1.13,3, 2) Precious Lord, 3) You Could Be Mine. Tvilling: 1/7 3,92. Odds: 1,37. Plats: 1,04–1,63–2,33.

V5: 505 597 kr. V3: 30 110 kr.