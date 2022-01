Tre fotbollsspelare överklagar mutdom till HD

Tog ett gult kort

Den tidigare allsvenske spelaren, som sedan januari 2020 tillhör en utländsk klubb, dömdes i mitten i december av hovrätten till villkorlig dom för tagande av muta och spelfusk. Domstolen ansåg att det var bevisat att elitspelaren fått ett lån på 300 000 kronor från två medåtalade män och som motprestation tagit ett gult kort i en allsvensk match våren 2019. Elitspelaren hade tidigare friats från anklagelserna i tingsrätten.

Två andra män dömdes för givande av muta och spelfusk till villkorliga domar. En av männen ska även ha påverkat sex division 3-matcher under säsongen 2019. Rörande den åtalsdelen dömdes en målvakt i aktuell klubb till villkorlig dom och dagsböter för tagande av muta och spelfusk.

Avstängd i fyra år

Svenska fotbollförbundet har sedan tidigare stängt av den ex-allsvenske spelare från all idrottsutövning i Sverige i fyra år. Nyligen meddelade Fifa (Internationella fotbollsförbundet) att han stängs av från all fotbollsutövning i hela världen under samma tidsperiod, rapporterar SVT Sport. Spelaren ska ha överklagat de båda besluten till Riksidrottsnämnden respektive Fifas överklagande-kommitté.

Även de tre övriga dömda i matchfixningsfallet har en bakgrund inom fotbollen, men på lägre nivåer. Svenska fotbollförbundet har stängt av trion från all idrottsutövning i Sverige i fem till sju år.