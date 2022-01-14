bilsport-Dakarrallyt
Publicerades: 1 timme sedan
1) Henk Lategan, Sydafrika, Toyota, 1.35.19, 2) Stéphane Peterhansel, Frankrike, Audi, +0.49, 3) Brian Baragwanath, Sydafrika, Century, +1.51... 26) Mattias Ekström, Sverige, Audi, +10.07.
bilsport
JEDDAG, Saudiarabien
Dakarrallyt
tolfte etappen, Bisha–Jeddah (164 km), bil
Slutställning
1) Nasser Al-Attiyah, Qatar, Toyota, 38.33.03, 2) Sebastien Loeb, Frankrike, Raid, +27.46 3) Yazeed Al Rajhi, Saudiarabien, Toyota, +1.01.13... 9) Ekström +2.42.11.
Motorcykel
1) Pablo Quintanilla, Chile, Honda, 1.40.00, 2) Toby Price, Australien, KTM, +0.18, 3) Nacho Cornejo, Chile, Honda, +0.29.
Slutställning
1) Sam Sunderland, Storbritannien, Gasgas, 38.47,30, 2) Quintanilla +3.27, 3) Matthias Walkner, Österrike, KTM, +6.47.
snowboard-Världscupen
Publicerades: 1 timme sedan
Utökad damallsvenska startar i mars
Publicerades: 1 timme sedan