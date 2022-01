5 rätt: (1 985) 850 kr.

V4–raden: 1–2–5–7 (lopp 1–4)

4 rätt: (992,4) 1 414 kr.

V3–raden: 4–10–7 (lopp 10–12)

3 rätt: (1 045) 107 kr.

LOPP 1: 1) Zlatan Knick, Emilia Leo, 1.14,9, 2) Uno Piccolino, 3) Tanya Gel. Tvilling: 1/6 10,81. Odds: 1,40. Plats: 1,06–3,79–6,00. LOPP 2: 1) Lino Band, Jimmy Dahlman, 1.16,8, 2) Miss Chevy Neo, 3) Isla Nga Hari. Tvilling: 2/8 9,01. Odds: 6,60. Plats: 2,23–1,46–3,40. Strukna nr 4, 10 och 11. LOPP 3: 1) Ivar Pace, Erik Adielsson, 1.15,2, 2) Erase the Law, 3) Xanthis Coktail. Tvilling: 5/9 67,20. Odds: 9,23. Plats: 2,73–4,29–1,46. Strukna nr 7 och 14. LOPP 4: 1) Driverlane, Jorma Kontio, 1.15,0, 2) Ozzy's Melody, 3) Correct W.F.. Tvilling: 4/7 5,89. Odds: 3,20. Plats: 1,52–1,59–3,85. LOPP 5: 1) Arch Lane, Daniel Wäjersten, 1.14,7, 2) Just Celebration, 3) Soul Tan. Tvilling: 2/8 109,02. Odds: 6,29. Plats: 1,98–7,02–1,36. LOPP 6: 1) Bäcklös Faron, Oskar Kylin Blom, 1.26,0, 2) Backegubben, 3) Soldhöjdens Drake. Tvilling: 5/7 53,83. Odds: 3,40. Plats: 1,55–7,82–1,53. Strukna nr 9 och 14. LOPP 7: 1) Global Adventure, Erik Adielsson, 1.14,2, 2) Milligan's School, 3) Spickleback Face. Tvilling: 3/7 4,29. Odds: 5,03. Plats: 1,72–1,13–2,72. LOPP 8: 1) Crashed Eggs, Torbjörn Jansson, 1.14,9, 2) Nikki Minaj, 3) Vilja T.Y.C.. Tvilling: 1/10 21,35. Odds: 6,58. Plats: 2,22–2,40–7,36. LOPP 9: 1) Geronimo Am, Rikard N Skoglund, 1.12,4, 2) No Limit Express, 3) Rocket Boy. Tvilling: 2/3 7,17. Odds: 3,13. Plats: 1,53–1,70–4,98. LOPP 19: 1) Bitcoind' Arc, Jorma Kontio, 1.15,2, 2) Art Brown, 3) Ilos Sansibar. Tvilling: 4/5 4,97. Odds: 1,98. Plats: 1,30–1,57–1,89. Struken nr 3. LOPP 11: 1) Eddy West, Claes Sjöström, 1.14,1, 2) Fortune Mearas, 3) Baritone Artist. Tvilling: 4/10 24,59. Odds: 2,87. Plats: 1,51–3,84–13,79. LOPP 12: 1) Timotejs Hasse, Oskar Kylin Blom, 1.27,1, 2) Odd Harmonia, 3) Målbo Urbin. Tvilling: 6/7 3,83. Odds: 1,80. Plats: 1,19–1,57–1,87.

V5: 2 596 917 kr. V4: 1 871 053 kr. V3: 149 910 kr.