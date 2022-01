dd-odds-referat

8 Expensive (Torbjörn Jansson) hamnade som första häst i andraspår en bit ner i fältet och var framme utvändigt ledaren först i sista sväng. Kopplade grepp in på upploppet och höll undan till knapp seger. Favoriten 2 Master of Zon fick släppa ledningen in i fösta sväng, men kunde återta ledningen efter 600 meter och fick sedan bestämma. Fick ge sig in på upploppet i en snabb avslutning men höll ändå farten fint. 3 Radetzky pressade sig till ledningen in i första sväng, men släppte och fick rygg på ledaren 1 550 meter kvar. Kom ut i andrapar utvändigt 300 meter, attackerade in på upploppet och avslutade fint.

Avd 1 Avd 2 3 Like a Monster (Magnus A Djuse) först i andraspår, men kunde överta ledningen 1 700 meter kvar. Ryckte undan ur sista sväng och vann säkert. Favoriten 6 Izor Sisu tredjespår i första sväng, men kom ner i tredjepar utvändigt efter 450 meter. Kom fram i andrapar utvändigt 1 200 meter kvar. Attackerade 300 meter kvar och spurtade bra. 12 Midleton femtepar utvändigt, som blev fjärdepar utvändigt 1 200 meter kvar. Kom fram i tredjepar utvändigt på sista långsidan, vek ner på innerspår in på upploppet och knep tredjeplatsen 50 meter kvar.