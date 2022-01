5 rätt: (1 963) 172 kr.

V4–raden: 2–2–13–1 (lopp 1–4)

4 rätt: (6 512) 226 kr.

V3–raden: 7–6–4 (lopp 6–8)

3 rätt: (160) 221 kr.

LOPP 1: 1) Dellenit, David Nylander, 1.31,0, 2) Lita, 3) Blenda Viking. Tvilling: 2/9 14,12. Odds: 4,08. Plats: 1,65–2,04–1,59. Strukna nr 3 och 5. LOPP 2: 1) Cornerstone, Mats E Djuse, 1.15,9, 2) Don't Disturb, 3) Baltic Sun. Tvilling: 2/6 12,58. Odds: 2,28. Plats: 1,17–3,06–8,66. LOPP 3: 1) Mellby Indigo, Rikard N Skoglund, 1.15,2, 2) Captain P.R., 3) Cash Kid Gwen. Tvilling: 5/13 6,85. Odds: 2,04. Plats: 1,23–1,88–2,51. Struken nr 3. LOPP 4: 1) Yankee Blue, Mika Forss, 1.14,0, 2) Zack Bris, 3) Bellatrix Club. Tvilling: 1/10 13,27. Odds: 3,40. Plats: 1,48–2,49–1,30. LOPP 5: 1) Ewertina, Oskar J Andersson, 1.30,9, 2) Rigans Odin, 3) Slotts Dronninga. Tvilling: 7/12 11,85. Odds: 3,82. Plats: 1,77–2,21–4,44. LOPP 6: 1) Teus, Oskar J Andersson, 1.16,9, 2) La Bellissima Boko, 3) What She Said. Tvilling: 7/9 3,02. Odds: 1,98. Plats: 1,14–1,33–1,65. Struken nr 5. LOPP 7: 1) Rote Lin, Mats E Djuse, 1.28,2, 2) Månsaga, 3) Skeie Lotta. Tvilling: 1/6 3,70. Odds: 2,04. Plats: 1,21–1,38–4,68. LOPP 8: 1) Ateeco Degli Dei, Mika Forss, 1.16,6, 2) Lucky Charm, 3) Västerbo Jolene. Tvilling: 2/4 15,28. Odds: 3,37. Plats: 1,58–2,38–1,84. Strukna nr 1 och 9.

V5: 521 315 kr. V4: 1 962 831 kr. V3: 47 230 kr.