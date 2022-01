trav-dd-referat

7 Chiffchaff (Adrian Kolgjini) tredjepar invändigt. Gick ut och fick andrapar utvändigt 400 meter kvar, attackerade in på upploppet och spurtade bra till säker seger. 1 Ice Dragon släppte för press och fick rygg på ledaren mitt i första sväng. Fick luckan halvvarvet kvar och gick ut i andraspår 400 meter kvar. Kopplade grepp in på upploppet men fick ge sig 50 meter kvar. Favoriten 3 Kattis J.Boko pressade sig till ledningen mitt i första sväng, och fick sedan dämpa tempot efter en väldigt snabb öppning. Fick ge sig in på upploppet men höll till tredjeplatsen.

trav JÄGERSRO dd-referat Avd 1 Avd 2 2 A Good Point (Adrian Kolgjini) tog ledningen och höll ett jämnt och högt tempo. Ryckte undan i sista sväng och vann överlägset. 9 Racing Ribb tredjepar utvändigt. Avancerade 1 100 meter kvar men fick svar och blev kvar i tredjespår. Kom ner som första häst i andraspår 400 meter kvar och höll farten bra. Favoriten 1 Carna Sensei galopperade direkt från start och diskvalificerades.