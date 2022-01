Luleå i topp efter seger i förlängning

Det var Richard Gynge som gav Växjö ledningen två gånger om i första perioden, hans 13:e och 14:e mål för säsongen.

— Vi tappade ödmjukheten, sade Luleå-tränaren Tomas "Bulan" Berglund i periodpausen till C More.

Hemmalaget kom ut starkare till den andra perioden och Linus Omark såg till att kvittera genom sina 12:e och 13:e mål för säsongen. Båda kom i numerärt överläge. Även Växjö fick spela powerplay inte mindre än tre gånger under perioden, men lyckades inte göra några mål.

Efter drygt halva tredje perioden gjorde Växjö 3–2, genom Pontus Holmberg. Med fem minuter kvar kvitterade Juihani Tyrväinen i spel fyra mot tre och matchen gick sedan till förlängning.

Där blev Pontus Andreasson matchhjälte sedan han satte pucken i mål redan efter 16 sekunder.

— Jag får en riktigt bra passning från "Limpan" (Linus Omark) och försökte skottfinta. Det var lite turligt att den går in, säger han till C More.

— Vi började matchen bra, sen får de in lite lätta puckar. Men vi kommer igen, det var starkt av oss.

Luleå tog över serieledningen, är nu en poäng före Rögle, dock med två fler matcher spelade.

Växjö ligger kvar på sjätte plats.