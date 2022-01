Modo vann toppmötet mot HV71

Det var ett mycket revanschsuget Modo som kom till spel hemma i Örnsköldsvik efter att ha förlorat på straffar mot tabelljumbon Troja-Ljungby i onsdags. Då sprack hemmasviten efter 13 raka segrar.

På fredagen startade man kanske en ny segersvit.

En av de mest tongivande spelarna i hemmalaget var målvakten Tex Williamsson som räddade 33 skott och hade 97,3 i räddningsprocent.

— Det var viktigt att vinna mot HV idag, viktigt mentalt. Vi gjorde två bra matcher mot dem tidigare, men fick inte med oss poängen. Men idag fick vi det, säger han till C More, och förklarar varför segern kom just nu:

— I dag krigade vi i 60 minuter.

Västervik hade inte spelat på nio dagar och var i en svacka med bara en seger på sex matcher. Och inledningsvis hemma mot Södertälje såg det inte så lovande ut. Södertälje hade ledningen med 2–1 efter två perioder. Men i den tredje vaknade Västervik till liv och gjorde tre mål på 8,5 minut. Matchen slutade 4–3 och Södertälje är därmed kvar under nedflyttningsstrecket.

AIK vann fyra raka i slutet på 2021. Nu har man börjat 2022 med två raka förluster. På fredagskvällen vann Kristianstad med 4–2 efter att ha vänt från 0–1 efter två perioder.

Almtuna bröt en fyra matcher lång förlustsvit genom att vinna borta mot Mora med 2–1.