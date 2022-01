1) Patrick Cantlay, USA, 130 (62–68), 2) Tom Hoge, do, 131 (65–66), 3) Will Zalatoris, do, (71–61), Lanto Griffin, do, Greyson Sigg, do, (65–67), Cameron Young, do, (64–68) och Joseph Bramlett (65–67), alla 132.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/sport/987694-golf-usa-touren-herrar Kopiera länken golf LA QUINTA, Kalifornien USA-touren, herrar e andra ronden (par 72) Sv plac 32) Henrik Norlander 136 (69–67), 47) Alex Norén 137 (70–67), 156) Jonas Blixt 153 (74–79).