alpint-Världscupen

1) Dave Ryding, Storbritannien, 1.41,26 (51,40+49,86), 2) Lucas Braathen, Norge, 1.41,64 (51,57+50,07), 3) Henrik Kristoffersen, do, 1.41,91 (52,27+49,64), 4) Michael Matt, Österrike, 1.42,04 (51,73+50,31), 5) Johannes Strolz, do, 1.42,06 (51,95+50,11), 6) Tommaso Sala, Italien, 1.42,12 (51,52+50,60), 7) Loic Meillard, Schweiz, 1.42,14 (51,95+50,19), 8) Marc Rochat, do, 1.42,22 (51,36+50,86), 9) Simon Maurberger, Italien, 1.42,27 (52,52+49,75), 10) Filip Zubcic, Kroatien, 1.42,35 (52,14+50,21).

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/sport/987726-alpint-varldscupen Kopiera länken alpint KITZBÜHEL, Österrike Världscupen herrar, störtlopp Störtloppscupen e sju av tio deltävl 1) Aleksander Aamodt Kilde, Norge, 405 p, 2) Matthias Mayer, Österrike, 352, 3) Beat Feuz, Schweiz, 337, 4) Marco Odermatt, do, 321, 5) Dominik Paris, Italien, 320... 38) Felix Monsén, Sverige, 20. Världscupen e 23 av 35 deltävl 1) Odermatt 1 120, 2) Aamodt Kilde 785, 3) Mayer 642, 4) Vincent Kriechmayr, Österrike, 544, 5) Feuz 479. Sv plac 45) Kristoffer Jakobsen 140, 97) Mattias Rönngren 31, 107) Monsén 23.