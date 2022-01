trav-dd-referat

1 Veiled (Mika Forss) fjärde-femtepar utvändigt. Avancerade 1 100 meter kvar och fick gå resten som första häst i tredjespår. Kopplade grepp in på upploppet och vann säkert. 3 Don?t be Shy först i andraspår som blev andrapar utvändigt efter 600 meter. Hamnade åter som första häst i andraspår halvvarvet kvar, kopplade grepp ur sista sväng men fick ge sig in på upploppet. Favoriten 10 Van Gils tredje-fjärdepar utvändigt. Följde med i tredjespår 800 meter kvar. Gick ut till egen attack ur sista sväng och spurtade godkänt som femma.