golf-USA-touren, herrar

1) Hudson Swafford, USA, 265 (70–65–66–64), 2) Tom Hoge, do, 267 (65–66–68–68), 3) Brian Harman, do, (67–70–67–64), Lanto Griffin, do, (67–65–69–67) och Lee Hodges, do, (62–72–64–70), alla 268... 63) Henrik Norlander, Sverige, 282 (69–67–73–73).

golf LA QUINTA, Kalifornien USA-touren, herrar slutställning (par 72)