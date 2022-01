5 rätt: (72,29) 7 069 kr.

V3–raden: 1–8–5 (lopp 8–10)

3 rätt: (241) 171 kr.

LOPP 1: 1) Drake Kronos, Magnus A Djuse, 1.16,0, 2) Oh Cean, 3) Global Deputy. Tvilling: 1/3 4,41. Odds: 3,08. Plats: 1,41–1,30–2,81. LOPP 2: 1) Love No Pain, Janne Soronen, 1.16,3, 2) Beauty Wind, 3) Crashed Eggs. Tvilling: 1/3 26,67. Odds: 12,66. Plats: 4,00–2,10–LOPP 3: 1) Dirty Martini, Jörgen Westholm, 1.17,3, 2) Västerbo Chienne, 3) Queen of Gunners. Tvilling: 2/9 50,32. Odds: 2,62. Plats: 1,35–4,58–1,24. Strukna nr 3 och 4. LOPP 4: 1) Summerrazz, Ulf Ohlsson, 1.17,0, 2) Brilliant Flair, 3) Raffige Rune. Tvilling: 1/7 43,05. Odds: 47,70. Plats: 4,76–1,16–2,26. LOPP 5: 1) Parveny, Magnus A Djuse, 1.17,5, 2) Kalle Taxam, 3) E.V.Esko. Tvilling: 3/7 2,30. Odds: 1,60. Plats: 1,02–1,28–1,75. Struken nr 9. LOPP 6: 1) Kee Keeper, Viktor Lyck, 1.17,0, 2) Ciak Bi, 3) Perfume. Tvilling: 5/6 2,82. Odds: 1,74. Plats: 1,18–1,72–Struken nr 4. LOPP 7: 1) Hard Landing, Örjan Kihlström, 1.16,5, 2) Nagai Ashi, 3) Molly Avant. Tvilling: 9/11 12,15. Odds: 4,21. Plats: 1,72–2,35–5,26. LOPP 8: 1) Tale of Jacks, Peter Eriksson, 1.11,7, 2) Maverick Dream, 3) Tonique. Tvilling: 1/8 3,11. Odds: 2,71. Plats: 1,35–1,16–2,21. LOPP 9: 1) Strong Heartbeat, Jörgen Westholm, 1.13,8, 2) Wagger Zacker, 3) Midleton. Tvilling: 3/8 6,76. Odds: 2,27. Plats: 1,47–1,66–2,96. Struken nr 7. LOPP 10: 1) Baula, Magnus A Djuse, 1.12,8, 2) Cabarette, 3) Arabbiata Face. Tvilling: 4/5 11,92. Odds: 2,46. Plats: 1,37–2,91–1,93.

V5: 786 292 kr. V3: 55 190 kr.