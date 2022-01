5 rätt: (206,7) 2 051 kr.

V3–raden: 4–3–1 (lopp 8–10)

3 rätt: (165) 178 kr.

LOPP 1: 1) Ambras Vici, Conrad Lugauer, 1.16,9, 2) Lord Tobin, 3) One to Love. Tvilling: 2/3 4,44. Odds: 3,62. Plats: 1,47–1,32–5,26. Struken nr 1. LOPP 2: 1) Puycheric Wine, Johan Untersteiner, 1.15,2, 2) Leroy Schermer, 3) Notorious Zon. Tvilling: 2/3 3,38. Odds: 3,56. Plats: 1,30–1,24–4,37. LOPP 3: 1) Quita Futura, Ken Ecce, 1.16,7, 2) Our Pearl, 3) Giannas Love. Tvilling: 4/6 33,68. Odds: 3,63. Plats: 1,83–3,52–4,76. LOPP 4: 1) Namur, Kim Eriksson, 1.14,1, 2) Gloster Gladiator, 3) That's it. Tvilling: 5/10 8,96. Odds: 3,51. Plats: 1,65–2,06–2,98. LOPP 5: 1) Bellmondo, Christian Fiore, 1.13,0, 2) Love Håleryd, 3) Precious Lord. Tvilling: 1/9 14,90. Odds: 2,41. Plats: 1,36–2,31–1,92. Struken nr 2. LOPP 6: 1) Tour Eiffel, Peter Ingves, 1.13,6, 2) Major Tallmadge, 3) Barbados Mail. Tvilling: 4/5 84,56. Odds: 4,95. Plats: 1,95–7,16–2,45. LOPP 7: 1) Darlington Fame, Markus Niklasson, 1.15,7, 2) Haha Ha, 3) Take Me Sober. Tvilling: 2/8 30,52. Odds: 6,97. Plats: 2,41–2,10–3,28. Struken nr 11. LOPP 8: 1) Cambria, Thomas Dalborg, 1.15,3, 2) Digital Indy, 3) Amore Passo V.W.. Tvilling: 3/4 5,61. Odds: 2,89. Plats: 1,51–1,59–2,14. LOPP 9: 1) Staro Leonardo, Joakim Lövgren, 1.12,7, 2) Zenit Brick, 3) VästerboontheNews. Tvilling: 3/7 7,87. Odds: 2,03. Plats: 1,19–2,08–1,84. Strukna nr 8, 11 och 12. LOPP 10: 1) Donna, Carl Johan Jepson, 1.16,7, 2) Bottnas Idol, 3) Digital Stair. Tvilling: 1/4 8,98. Odds: 2,26. Plats: 1,24–1,75–1,35.

V5: 652 604 kr. V3: 39 220 kr.