4 rätt: (4 918) 321 kr.

LOPP 1: 1) Cheri Cheri Lady, Kevin Oscarsson, 1.16,7, 2) Young Yade, 3) Cheers for Me. Tvilling: 1/10 3,67. Odds: 1,42. Plats: 1,05–1,53–3,41. LOPP 2: 1) Love Runs Out, Kevin Oscarsson, 1.15,7, 2) Grace Gamble, 3) Stojweiler One. Tvilling: 4/11 56,02. Odds: 7,53. Plats: 2,12–3,46–1,10. LOPP 3: 1) King Knas, Conrad Lugauer, 1.17,3, 2) Borups Vilde, 3) O.M.Inspiration. Tvilling: 4/6 70,05. Odds: 2,88. Plats: 1,47–8,74–1,39. Struken nr 10. LOPP 4: 1) Emelie E., Kevin Oscarsson, 1.13,2, 2) Nettan Sånna, 3) Felix Am. Tvilling: 2/4 22,55. Odds: 3,28. Plats: 1,57–3,63–4,60.

V4: 2 111 178 kr.