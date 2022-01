Hoten mot OS – förtryck, virus och miljölarm

Fakta: Ett slutet vinterspel OS i Peking pågår mellan den 4 och 20 februari. Vinterspelen omgärdas av starka restriktioner. Alla deltagare befinner sig i en bubbla, och får inte vistas i övriga kinesiska samhället. Munskyddskrav gäller för samtliga deltagare. Deltagare måste vara vaccinerade, annars väntar 21 dagars karantän vid landning i Kina. Daglig covidtestning gäller, liksom slutna transporter mellan de tre OS-orterna. Deltagarna bor på särskilda hotell som ingår i den slutna bubblan. Inom bubblan kommer det enligt arrangören även erbjudas ett öppet internet. I Kina är annars internet begränsat och sociala medier som Facebook och Instagram blockerade.

Ungefär 3 000 aktiva väntas till Kina, liksom cirka 10 000 journalister och fotografer, om man får tro kinesiska statens beräkningar. För dem gäller totalt munskyddskrav och daglig covidtestning. Till skillnad från sommarspelen i Tokyo gäller dessutom isolering från omvärlden från den sekund deltagarna landar i Peking – ända fram tills dess att de åker hem.

Corona utgör ett reellt hot. Nyligen kom rapporter om att covidvarianten omikron även har upptäckts i värdstaden Peking. Alla aktiviteter – från att äta och sova till att ta sig till arenor och resa mellan Peking och de andra två OS-områdena – Yanqing, där alpina tävlingarna hålls samt Zhangjiakou där de andra snöidrotter avgörs – är helt innesluten i bubblan.

Deltagares kontakt med omvärlden kommer i princip att bestå av möten med testpersonal och volontärer. Idrottarna tillåts inte träffa någon utanför "bubblan", och journalister på plats kan bara rapportera inifrån den. Om någon testar positivt väntar karantän.

+ Bojkott och diplomatisk kris

Kritiken rörande valet av Kina som värdland har knappast passerat i tystnad. IOK gav sommaren 2015 besked att gamla OS-staden Peking återigen blir aktuell för OS – den här gången i vinterversion.

Protesterna mot valet av värdland har varit starka. Här demonstration i Los Angeles i december förra året. Arkivbild.

Bristen på mänskliga rättigheter i värdlandet är välkänd, inte minst med tanke på övergrepp, förföljelse och tvångsinternering som den muslimska minoriteten uigurer tvingas leva med.

Människorättsorganisationer har länge larmat om hur över en miljon uigurer och andra muslimer stängts in i interneringsläger i Xinjiang. Även de buddistiska tibetanerna är illa åtsatta av den kinesiska regimen, och situationen i Hongkong lämnar mycket övrigt att önska.

Dessutom har människorättsorganisationer uppmanat OS-aktiva att undvika att kritisera Kina. Annars riskerar de att åtalas. Organisationen Global Athletes generaldirektör Rob Koehler har tidigare utvecklat resonemanget för TT.

— De vi har talat med har fått ett väldigt tydligt råd: Att i grund och botten vara tyst, säger han.

En rad länder har svarat med bojkott – diplomater och politiker som representerar bland annat Australien, Storbritannien och USA tänker stanna hemma.

Hur gör då Sverige? Regeringen åker inte till OS i Peking. Skälet är dock coronasituationen i världen, har idrottsminister Anders Ygeman (S) tidigare sagt till TT.

+ Smog och vattenbrist

Problemen med dålig luft är välkända. Redan 2015 varnade kritikerna för smogen i Peking, orsakad av tunga industrier i den omkringliggande Hebei-provinsen.

Förbättringar har gjorts. Under flera år fram till vinterns OS har Kina planterat tusentals hektar med träd i och omkring Peking. Dessutom har man satsat på att bygga vindkrafts- och solpanelsparker och flyttat hundratals företag. Men faktum kvarstår – smogen befaras bli en plåga under vinterspelen.

Vattenbristen har också varit en snackis, inte minst med tanke på behovet av att tillverka konstsnö och is. OS-arrangören har lovat att spelen inte ska pressa den lokala vattenförsörjningen. Så det vatten som kommer användas ska enligt löfte tas från cisterner som samlat in vatten som runnit ner från bergen och regn under sommaren.

Den kinesiska OS-arrangören har också lovat att alla 26 OS-arenor ska drivas av 100 procent förnybar energi, samt att det ska finnas mer än 700 vätgasdrivna fordon.

+ Tennisstjärnan som försvann

Var tog tennisstjärnan Peng Shuai vägen? Många undrar, efter att hon lade ut ett inlägg på sociala medier där hon anklagade en toppolitiker för sexuella övergrepp.

Kinesiska tennisstjärnan Peng Shuai. Arkivbild.

Regimen har velat tysta ner fallet och pressen på Kina har varit stor. 19 dagar senare dök hon upp och sade, i ett videosamtal, att hon mår bra. Långtifrån alla är dock övertygade om att hon tillåts uttrycka sig utan att censureras.

I december krävde en tysk elitidrottsorganisation en oberoende utredning – och att IOK bevisar att tennisspelaren Peng Shuai är i säkerhet. FN, USA och Storbritannien vill också se bevis för att hon faktiskt mår bra.

Också hennes spelarkollegor är oroade.

— Vi kommer att fortsätta att göra allt vi kan för att försäkra oss om att hon är säker och mår bra, sade den belarusiska stjärnan Victoria Azarenka under Australian Open nyligen.

I veckan meddelade IOK att man planerar att träffa Peng Shuai under OS.