Fredag 28 Jan
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sport / TT

Fotboll-VM-kval Sydamerika

Publicerades: 1 timme sedan

0–1 Angel Di Maria (10), 1–1 Ben Brereton (21), 1–2 Lautaro Martinez (34).

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Fotboll

VM-kval Sydamerika

ChileArgentina12

(1–2)

(Calama)

ParaguayUruguay01

(0–0)

0–1 Luis Suarez (50).

Utv, Paraguay: Gustavo Gomez (90).

(Asunció)

EcuadorBrasilien11

(0–1)

0–1 Casemiro (6), 1–1 Felix Torres (75).

Utv, Ecuador: Alexander Dominguez (15). Brasilien: Emerson Royal (20).

(Quito)

TT
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