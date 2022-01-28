Fotboll-VM-kval Sydamerika
Publicerades: 1 timme sedan
0–1 Angel Di Maria (10), 1–1 Ben Brereton (21), 1–2 Lautaro Martinez (34).
Fotboll
VM-kval Sydamerika
ChileArgentina12
(1–2)
(Calama)
ParaguayUruguay01
(0–0)
0–1 Luis Suarez (50).
Utv, Paraguay: Gustavo Gomez (90).
(Asunció)
EcuadorBrasilien11
(0–1)
0–1 Casemiro (6), 1–1 Felix Torres (75).
Utv, Ecuador: Alexander Dominguez (15). Brasilien: Emerson Royal (20).
(Quito)
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