trav-V75-lopp för lopp

2 640 m: 1) Chestnut Bojje (7), Rikard N Skoglund, 1.16,2 (26) 2) Donners Am (13), Per Linderoth, 1.15,1 (52) 3) Axl Brown (8), Örjan Kihlström, 1.16,4 (49) 4) Down and Dirty (10), Jomar Blekkan, 1.16,4 (529) 5) Importedfrmdetroit (15), Magnus A Djuse, 1.15,3 (335) 6) Berra Steel (5), Daniel Wäjersten, 1.16,5 (89) 7) Vici Volantes (12), Oskar Kylin Blom, 1.16,6 (136) 8) Dollar Hornline (6), Ingvar Nyberg, 1.16,8 (395).

trav ÖSTERSUND V75-lopp för lopp Avd 1 Opl: Super Lux (2181), Cantab G.T. (1529), Dugur (1117), Doctor Doxey Zenz (522), No Lane (902), Ninepoints Yankee (137), Lyckans Olov (436). Tvilling 7/13 7,87. Odds: 2,61. Plats: 1,35–1,87–1,86. Avd 2 2 640 m: 1) Gladiator Mearas (7), Rikard N Skoglund, 1.17,8 (83) 2) Rulle Roc (5), Oskar J Andersson, 1.17,9 (31) 3) Mr Birkenstock (1), Daniel Wäjersten, 1.18,0 (72) 4) Nice Knight (6), Tomas Pettersson, 1.18,2 (146) 5) Cornerstone (2), Mats E Djuse, 1.18,3 (29) 6) Granit Palema (3), Susanne H Osterling, 1.18,4 (1096) 7) Grannstoscha (8), Mikael Halvarsson, 1.18,4 (1056) 8) Emirate (9), Tamara Skutnabb, 1.19,5 (1345). Opl: Loaded Noah (179), Isla Nga Hari (169), Fightforfreedom Ås (197), Prometheus (0). Tvilling 5/7 14,65. Odds: 8,35. Plats: 2,42–1,50–2,05. Struken nr 10. Avd 3 1 640 m: 1) Alert Kronos (1), Mats E Djuse, 1.13,0 (84) 2) Graces Candy (4), Jörgen Westholm, 1.13,1 (111) 3) Claude P.Hill (3), Daniel Wäjersten, 1.13,2 (212) 4) VästerboFlashDance (2), Hanna Forslin, 1.13,4 (166) 5) Turmalin Yankee (7), Rikard N Skoglund, 1.13,4 (455) 6) Master of Zon (11), Ulf Ohlsson, 1.13,5 (79) 7) Ola Islet (12), Magnus A Djuse, 1.13,5 (635) 8) Black and Quick (8), Jorma Kontio, 1.13,6 (21). Opl: Borea Del Circeo (313), Secondary Stall (73), Caprioso (145), L.L.Labero (0). Tvilling 1/4 36,60. Odds: 8,45. Plats: 2,30–3,17–3,58. Struken nr 10. Avd 4 1 640 m: 1) Bellfaks (11), Jan-Olov Persson, 1.23,7 (43) 2) Bonaldo (2), Tomas Pettersson, 1.25,1 (164) 3) Don Viking (14), Ulf Ohlsson, 1.24,2 (70) 4) Sundbo Nova (1), Magnus A Djuse, 1.25,3 (87) 5) Vertigo Knekten (7), Ola Åsebö, 1.25,8 (1923) 6) Smedheim Solan (12), Mats E Djuse, 1.24,8 (205) 7) Philip Ess (13), Örjan Kihlström, 1.25,1 (355) 8) Faks Nils (10), Jan Ove Olsen, 1.26,3 (644). Opl: Moeses (1444), Hellin Faxen (2288), Minelli (2452), Bäcklös Faron (68), Alma Prins (28), Komnes Bork (588), Husnäs Elving (0). Tvilling 2/11 37,28. Odds: 4,35. Plats: 1,83–3,67–2,38. Struken nr 3. Avd 5 2 140 m: 1) Phoenix Photo (6), Örjan Kihlström, 1.13,9 (21) 2) Xanthis Coktail (11), Hanna Forslin, 1.14,1 (202) 3) Bestbyarsenal (5), Thomas Mjöen, 1.14,1 (176) 4) Van Gogh Z.S. (10), Rikard N Skoglund, 1.14,1 (87) 5) Get Ready on Tour (2), Marcus Lilius, 1.14,4 (1306) 6) NoLimitJimMit (4), Micael Melander, 1.14,5 (237) 7) Gooner (1), Daniel Wäjersten, 1.14,7 (40) 8) Orlando Triss (3), Ulf Ohlsson, 1.14,7 (2201). Opl: Casanova Sisu (946), Morotai Degato (55), Vacqueyras (2390), Flaming Ace Sisu (0). Tvilling 6/11 21,60. Odds: 2,15. Plats: 1,25–3,44–3,51. Struken nr 8. Avd 6 2 140 m: 1) Vilja T.Y.C. (1), Daniel Wäjersten, 1.14,6 (51) 2) Unlimited Face (8), Bo Eklöf, 1.15,0 (802) 3) Precious Thing (3), Jörgen S Eriksson, 1.15,7 (215) 4) Ztinas Blaze (4), Marie Hafstad Eriksson, 1.16,0 (1701) 5) Your Dreamlove (6), Jörgen Westholm, 1.15,6 (137) 6) Kia Ora (14), Oskar Kylin Blom, 1.15,7 (52) 7) Helena Fagra (2), Jorma Kontio, 1.16,4 (468) 8) Jamaica Boko (12), Linus Lönn, 1.15,8 (132). Opl: Super Sarah (71), Lyckans Cash (47), Juliana Rags (182), Listas Thaitanic (1248), Madame af Djupmyra (96), Digital Literacy (243), Killer Queen Boko (0). Tvilling 1/8 202,99. Odds: 5,18. Plats: 2,12–14,93–5,23. Struken nr 5. Avd 7 2 140 m: 1) Huddlestone (2), Henrik Svensson, 1.13,8 (46) 2) Dollar Doc (1), Jörgen S Eriksson, 1.14,2 (94) 3) G.K.Justus (10), Örjan Kihlström, 1.14,3 (32) 4) Red Hot Roadster (8), Oskar J Andersson, 1.14,3 (579) 5) Reven Dejavu (12), Jörgen Westholm, 1.14,3 (207) 6) Jacoby Keeper (9), Torbjörn Jansson, 1.14,4 (67) 7) Musett af Djupmyra (3), Tomas Pettersson, 1.14,4 (222) 8) Iceland Radio (5), Hanna Forslin, 1.14,5 (86). Opl: Dante Godiva (509), Ara (136), Il Duce Boko (147), Rudisha (582). Tvilling 1/2 20,47. Odds: 4,64. Plats: 1,92–2,69–1,58.