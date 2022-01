alpint-Världscupen

1) Cornelia Hütter, Österrike, och Federica Brignone, Italien, båda 1.18,19, 3) Tamara Tippler, Österrike, +0,82, 4) Mirjam Puchner, do, +0,83, 5) Nadine Fest, do, +0,93, 6) Romane Miradoli, Frankrike, +0,98, 7) Jasmina Suter, Schweiz, +1,01, 8) Corinne Suter, do, och Joana Hählen, do, båda +1,03, 10) Elena Curtoni, Italien, +1,07.

alpint GARMISCH-PARTENKIRCHEN, Tyskland Världscupen damer, super-G Super-G-cupen e sju deltävl 1) Brignone 477 p, 2) Curtoni 374, 3) Sofia Goggia, Italien, 332, 4) Tippler 259, 5) Lara Gut-Behrami, Schweiz, 226. Världscupen e 27 deltävl 1) Mikaela Shiffrin, USA, 1 026, 2) Petra Vlhova, Slovakien, 1 009, 3) Brignone 772, 4) Goggia 769, 5) Sara Hector, Sverige, 682. Övr sv plac 36) Anna Swenn-Larsson 182, 74) Charlotta Säfvenberg 55, 79) Estelle Alphand 43, 83) Hanna Aronsson Elfman 30, 88) Lisa Hörnblad 26, 108) Elsa Fermbäck 10, 114) Moa Boström Mussener 5, 124) Hilma Lövblom 2.