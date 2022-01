Kovács glödhet när Örebro vann igen

Och på söndagskvällen kunde alltså det hemmastarka Närkegänget glädjas över tredje raka trepoängare inom loppet av fyra dygn i Behrn arena – och Robin Kovács som hade tre assist på kontot mot Djurgården bara fortsätter att leverera i den glödheta Örebrodräkten.

"Det är nyckeln"

Men hemmalagets Gustav Backström inledde målskyttet när han elegant snärtade in pucken i krysset efter läckert förarbete av backkollegan Nick Ebert.

Landslagsmeriterade Backström, som gjorde fjärde målet för säsongen, var märkbart nöjd med sin fullträff.

— Den satt där den skulle. Nick gör en bra move, sen vet jag inte om det är en passning eller om han tappar den, men det öppnar upp sig bra för mig. Vi pratar mycket om att backarna ska fylla på upp i anfallen, sade han i pausintervjun till C More.

Efter drygt halva matchen klev Robin Kovács fram på allvar när han kom fri och till sist fräckt och läckert lade in 2–0 mellan benen på Oskarshamns målvakt Joe Cannata. Numret var säkert också en skön revansch för Kovács då han bara några minuter tidigare bränt ett friläge. Formstarke Robin Kovács, som är lagets ledande poänggörare, är nu uppe i 17 fullträffar – precis lika många som han gjorde under hela förra säsongen.

— Jag skapar och det är det som är nyckeln. Sedan fick jag en bra passning av (Jani) Lajunen och det var skönt att den gick in, sade Örebroforwarden till C More.

"Det var meningen"

På frågan om målet var medvetet eller om han i själva verket försökte sig på en dragning men tappade pucken som gick in mellan benen på Oskarshamns målvakt – svarade Kovács:

— Det var meningen, allt jag gör på isen är meningen.

Och när knappt tre minuter återstod av perioden fick Nick Halloran, som anslutit från finska SaiPa, göra sitt första SHL-mål i sin tredje match för Örebro. Stortalangen Leo Carlsson höll kyligt i pucken och serverade amerikanen som kunde trycka in den i öppet mål.

Tredje perioden förblev sedan mållös och Örebro avancerade till sjunde plats i SHL. För Oskarshamn, som åkte på sjunde raka bortaförlusten, väntar nu OS-uppehåll.