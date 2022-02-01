Fotboll-VM-kval Asien, tredje omg, grupp B
0–1 Jamie Maclaren (15), 1–1 Abdullah Fawaz (54), 1–2 Aaron Mooy (79), 2–2 Abdullah Fawaz (89 str).
Fotboll
VM-kval Asien, tredje omg, grupp B
OmanAustralien22
(0–1)
(Muscat)
VietnamKina31
(2–0)
1–0 Tan Tai Ho (9), 2–0 Nguyen Tien Linh (16), 3–0 Phan Van Duc (76), 3–1 Xu Xin (90).
(Hanoi)
JapanSaudiarabien20
(1–0)
1–0 Takumi Minamino (32), 2–0 Junya Ito (50).
(Saitama)
Fotboll-VM-kval Asien, tredje omg, grupp A
Publicerades: 1 timme sedan
Sydkorea till tionde raka VM-slutspelet
Publicerades: 1 timme sedan