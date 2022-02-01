Tisdag 1 Feb
Stockholm
sport / TT

Fotboll-VM-kval Asien, tredje omg, grupp B

0–1 Jamie Maclaren (15), 1–1 Abdullah Fawaz (54), 1–2 Aaron Mooy (79), 2–2 Abdullah Fawaz (89 str).

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Fotboll

VM-kval Asien, tredje omg, grupp B

OmanAustralien22

(0–1)

(Muscat)

VietnamKina31

(2–0)

1–0 Tan Tai Ho (9), 2–0 Nguyen Tien Linh (16), 3–0 Phan Van Duc (76), 3–1 Xu Xin (90).

(Hanoi)

JapanSaudiarabien20

(1–0)

1–0 Takumi Minamino (32), 2–0 Junya Ito (50).

(Saitama)

TT
Kommentera
Kopiera länk
Dela
Nästa artikel
300 miljoner till i stöd till idrotten